Московским школам рекомендовали уйти на каникулы с 27 декабря до 9 января

Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января.

«Данное решение школы внесут в повестку заседаний управляющих советов и примут решение с учётом мнения этого коллегиального органа управления», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Соответствующие рекомендации направлены на укрепление тенденции по снижению уровня заболеваемости COVID-19 в российской столице.

Также отмечается, что при необходимости для учащихся начальных классов в период с 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы.

«Данная рекомендация распространяется только на школы, а детские сады и колледжи будут работать в штатном режиме», — добавили в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в столице.

По его словам, за неделю число выявленных случаев COVID-19 снизилось на 7%, а госпитализаций — на 6%.