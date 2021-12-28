«Не нарушать ритм работы города»: Собянин рассказал о действиях в случае выявления штамма «омикрон» в Москве

В случае выявления в Москве штамма коронавируса «омикрон» власти будут вводить минимальные точечные ограничения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что за последние пять недель заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 13%. Между тем президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что в новогодние праздники количество контактов между людьми увеличивается, и риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают, в связи с чем власти ожидают ухудшения эпидситуации после выходных дней.

В случае выявления в Москве штамма коронавируса «омикрон» власти будут вводить минимальные точечные ограничения. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что столица живёт в условиях пандемии уже два года и адаптировалась к ситуации.

«Город и экономика живут нормальной жизнью, все отрасли и транспорт работают, и образование, и здравоохранение, и соцпомощь, и промышленные предприятия. Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или ещё что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», — сказал Собянин.

Градоначальник отметил, что за последние пять недель заболеваемость COVID-19 снизилась на 13%.

«Пока у нас пауза, пока ситуация улучшается. Количество заболеваний за последние пять недель рекордно уменьшилось на 13%», — отметил мэр в интервью ТВЦ. Его слова приводит ТАСС.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. Об этом он сказал на неформальном саммите лидеров СНГ.

В ходе саммита глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с COVID-19, в частности упомянув, что коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации более 90% населения.

Путин спросил у Поповой, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России, на что она ответила, что он приближается к 56%.

«А нужно 90%», — заметил глава государства.

Выступая на саммите, Анна Попова также напомнила, что российские учёные с использованием современных биотехнологий разработали и зарегистрировали пять вакцин от COVID-19.

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«Первой в мире была зарегистрирована российская вакцина «Спутник V», и результатами этих разработок мы делимся с партнёрами в Содружестве Независимых Государств. Переданы технологии производства вакцины, построены заводы, и производится вакцина», — отметила она.

Говоря о штамме «омикрон», Попова отметила, что в ходе визита в ЮАР сотрудники ведомства отметили, что данный вариант не вызывает очень тяжёлого течения, но поражает большое количество людей сразу. При этом тяжёлая форма заболевания встречается только у непривитых людей и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. По её словам, в тех странах, где регистрируется большое количество этого вируса, он начинает доминировать над штаммом «дельта».

«В Российской Федерации пока этого не происходит. Мы с самых первых дней определили жёсткие кордоны», — заявила она.

Вместе с тем Владимир Путин сообщил о разговоре с руководителем центра имени Гамалеи по вопросу омикрон-штамма.

«Они провели исследования: «Спутник V» точно нейтрализует новый штамм «омикрон». Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос — в какой степени. Но уровень нейтрализации очень высокий», — отметил президент.

Тем временем премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19 призвал россиян обращаться к врачам при первых же признаках недомогания, напомнив, что новый штамм по симптомам может напоминать грипп или ОРВИ.

«Первые три дня играют решающую роль. Специалисты смогут определить диагноз и быстрее назначить нужное лечение», — заметил глава кабмина.

Премьер также рекомендовал гражданам использовать праздничные дни для прохождения вакцинации и ревакцинации.

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«Январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своём здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой. Так можно помочь врачам бороться с инфекцией», — подчеркнул Мишустин.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране на сегодняшний день на лечении находятся около 547 тыс. пациентов. В стационарах помощь получают 126 тыс. человек, из них 17 тыс. — в тяжёлом состоянии. Ещё 4200 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

«За неделю вакцинировано более 1,3 млн человек — это 190 тыс. человек в сутки. Всего провакцинировано 78 млн человек», — сообщил он.

Министр подчеркнул, что ревакцинация позволяет обеспечить надёжную защиту от госпитализации, тяжёлого течения болезни и от инфицирования новыми штаммами.

В свою очередь, Анна Попова на совещании сообщила, что к новогодним праздникам Россия подходит со стабилизирующейся эпидемиологической ситуацией.

«Ещё раз хочу обратить внимание на важность вакцинации и своевременной ревакцинации против новой коронавирусной инфекции, потому что именно это сегодня является залогом обеспечения стабильности и залогом того, что вы избежите осложнений и серьёзных проблем со здоровьем», — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что в новогодние праздники количество контактов между людьми увеличивается, поэтому риски распространения нового штамма «омикрон» возрастают.

«Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после выходных дней. Это требует готовности всех уровней системы здравоохранения — прошу на это обратить особое внимание», — заключила Попова.