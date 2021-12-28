Власти Москвы будут действовать «точечно» в случае выявления «омикрона» в столице

В случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Москве ограничения будут вводить точечно с учётом эпидемиологической обстановки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, столица живёт нормальной жизнью, а все отрасли и транспорт работают, в том числе образование, здравоохранение, соцпомощь и промышленные предприятия.

«Поэтому стройте жизнь так, как вы обычно строите. Если какие-то «омикроны» или ещё что-то будет, то я думаю, что мы, как и прежде, будем стараться делать ограничения минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», — сказал он в интервью «ТВ-Центру», его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также допустила, что после новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом в России может ухудшиться.

Она подчеркнула, что это требует готовности всех уровней системы здравоохранения.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно.