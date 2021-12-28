Попова допустила ухудшение эпидситуации в России после новогодних праздников

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После новогодних праздников эпидситуация с коронавирусом в России может ухудшиться, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что это требует готовности всех уровней системы здравоохранения.
Попова допустила ухудшение эпидситуации в России после новогодних праздников
  • РИА Новости

«Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество контактов между людьми и так увеличивается, риски распространения нового штамма «омикрон», безусловно, возрастают. Мы можем ожидать ухудшения эпидситуации после  выходных дней», — сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Специалисты Роспотребнадзора во время праздников перейдут на усиленный режим работы, отметила Попова.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно.

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