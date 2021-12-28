Мишустин: во время праздников система здравоохранения должна работать бесперебойно

Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам по всей стране оказывалась бесперебойно», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности.

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.