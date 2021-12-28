Мишустин: во время праздников система здравоохранения должна работать бесперебойно

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Система здравоохранения России в новогодние праздники должна работать бесперебойно. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Мишустин: во время праздников система здравоохранения должна работать бесперебойно
  • © Александр Авилов
  • АГН «Москва»

«Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам по всей стране оказывалась бесперебойно», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса «омикрон» может вызвать перегрузку системы здравоохранения из-за его высокой заразности

Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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