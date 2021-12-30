Оперштаб заявил о наиболее высоких показателях заболеваемости COVID-19 у пожилых

Наиболее высокие показатели заболеваемости коронавирусом в России отмечаются у старшего поколения.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Наиболее высокие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией по-прежнему отмечаются у старшего поколения», — говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что в некоторых регионах России растёт число госпитализированных с коронавирусом в тяжёлом состоянии.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».