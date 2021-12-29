Депутат Лантратова предложила продлить каникулы для школьников до 16 января

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила из-за ситуации с пандемией коронавируса продлить каникулы школьникам до 16 января.

Соответствующий запрос она направила на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса прошу вас рассмотреть возможность продления каникул для школьников на неделю — до 16 января 2022 года включительно», — приводит текст документа РИА Новости.

Лантратова также предложила рассмотреть возможность компенсировать пропущенные занятия в будущем на усмотрение ведомства для выполнения норм учебного плана в полной мере.

В комментарии изданию она отметила, что инициатива была вызвана обращениями родителей учеников, которые хотели минимизировать социальные контакты между детьми.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.