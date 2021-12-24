Глава Минпросвещения призвал учащихся соблюдать рекомендации Роспотребнадзора

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

«Хочу обратиться ко всем учителям, родителям школьников и самим школьникам и призвать в период праздников соблюдать те меры Роспотребнадзора, которые предписаны. И только соблюдение этих правил нам позволит избежать ухудшения ситуации», — приводит РИА Новости его слова.

Кравцов заявил, что в ситуации с COVID-19 многое зависит от всех участников образовательного процесса.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января