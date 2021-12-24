Глава Минпросвещения призвал учащихся соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
- РИА Новости
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«Хочу обратиться ко всем учителям, родителям школьников и самим школьникам и призвать в период праздников соблюдать те меры Роспотребнадзора, которые предписаны. И только соблюдение этих правил нам позволит избежать ухудшения ситуации», — приводит РИА Новости его слова.
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