Глава Минпросвещения призвал учащихся соблюдать рекомендации Роспотребнадзора

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Глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом.
Глава Минпросвещения призвал учащихся соблюдать рекомендации Роспотребнадзора
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«Хочу обратиться ко всем учителям, родителям школьников и самим школьникам и призвать в период праздников соблюдать те меры Роспотребнадзора, которые предписаны. И только соблюдение этих правил нам позволит избежать ухудшения ситуации», — приводит РИА Новости его слова.

Кравцов заявил, что в ситуации с COVID-19 многое зависит от всех участников образовательного процесса.

Ранее Департамент образования и науки Москвы рекомендовал столичным школам установить новогодние каникулы в период с 27 декабря по 9 января

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