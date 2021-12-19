Скончались 1023 пациента: в России выявлено 27 967 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки было выявлено 27 967 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 32 655 человек, 1023 пациента умерли. Тем временем ряд европейских стран объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с угрозой распространения штамма «омикрон».

В России за минувшие сутки было выявлено 27 967 новых случаев коронавирусной инфекции. За это время в стране полностью выздоровели 32 655 человек, 1023 пациента умерли.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие 24 часа зафиксированы в Москве (3013), Санкт-Петербурге (1955) и Московской области (1825).

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 214 790. С начала пандемии в России вылечились 8 984 921 человек, умерли 297 203 пациента.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 234 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

Как сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице за сутки госпитализировано 717 человек, на ИВЛ находится 531 человек.

«В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19», — добавили в штабе.

Напомним, в России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Россияне могут сделать прививку одной из зарегистрированных в стране вакцин: «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра им. Гамалеи, «КовиВак» центра им. Чумакова, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» новосибирского центра «Вектор».

Как отмечал президент Владимир Путин, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» хорошо работает против штамма «омикрон».

Учёные центра им. Гамалеи также отмечали, что «Спутник V» защищает от тяжёлого течения болезни, а использование через полгода после вакцинации дозы препарата «Спутник Лайт» повышает защиту и для тех, кто изначально привился другими препаратами.

Тем временем официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала RT о причинах задержки с признанием российского препарата. По её словам, специалисты Всемирной организации здравоохранения продолжают оценивать техническое досье российской вакцины и ожидают дополнительную информацию.

«Мы всё ещё оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждём дополнительной информации. Процесс продолжается», — сообщила она в беседе с RT.

Харрис также рассказала об отличии штамма «омикрон» от предыдущих вариантов коронавируса.

«Он способен распространяться намного быстрее. Мы наблюдали и в ЮАР, и в Европе стремительный рост: менее чем за два дня оно удваивается», — заключила она.

Ситуация со штаммом «омикрон»

Ряд европейских стран сообщили об ужесточении ограничительных мер на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

Так, власти Парижа отменили некоторые мероприятия, запланированные в городе по случаю празднования Нового года.

В начале декабря Франция также ужесточила правила въезда на территорию государства в связи с распространением «омикрона».

И.о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте объявил, что в стране вводится жёсткий карантин с целью остановить слишком быстрое распространение вируса.

AP

© Peter Dejong

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», — приводит его слова ТАСС.

В стране остаются закрытыми учебные заведения, спортивные соревнования проходят без участия зрителей, жителям рекомендуется работать дома и принимать не более двух гостей в день.

Мэр Лондона Садик Хан накануне объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом. По его словам, за 24 часа в городе было зафиксировано самое большее число случаев COVID-19 с начала пандемии — более 26 тыс.

Власти Австрии заявили, что в связи с угрозой распространения нового штамма с 20 декабря въезд в страну будет разрешён только лицам, привитым или переболевшим COVID-19. При себе также надо иметь отрицательный ПЦР-тест.

«Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — говорится в сообщении МИД Австрии.

Лицам, имеющим противопоказания к вакцинации, беременным, транзитным пассажирам, школьникам, а также приезжающим по работе в международные организации, достаточно будет предъявить только отрицательный ПЦР-тест.

Правительство ФРГ с 20 декабря вносит Великобританию в перечень регионов с широким распространением мутаций новой коронавирусной инфекции. В связи с этим все прибывающие из Великобритании в Германию должны будут пройти двухнедельный карантин.

Власти Греции в связи с угрозой распространения «омикрона» с 19 декабря разрешат въезд в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, вне зависимости вакцинации или перенесённого ранее COVID-19.