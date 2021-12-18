Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма
- AP
Об этом сообщает Sky News.
Он отметил, что за последние 24 часа в городе зафиксировано самое большее число случаев COVID-19 с начала пандемии — более 26 тыс.
Ранее профессор Джереми Браун из Университетского колледжа Лондона заявил, что, по имеющимся данным, омикрон-штамм коронавируса заразнее варианта «дельта».
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».