Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма

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Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения омикрон-штамма
  • AP

Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что за последние 24 часа в городе зафиксировано самое большее число случаев COVID-19 с начала пандемии — более 26 тыс.

Ранее профессор Джереми Браун из Университетского колледжа Лондона заявил, что, по имеющимся данным, омикрон-штамм коронавируса заразнее варианта «дельта».

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН  прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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