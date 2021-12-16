Профессор Браун заявил о большей заразности «омикрона» по сравнению с дельта-штаммом

Профессор Джереми Браун из Университетского колледжа Лондона заявил, что, по имеющимся данным, омикрон-штамм коронавируса заразнее варианта «дельта».

«Теперь у нас есть данные, указывающие — и это бесспорно — на то, что он («омикрон». — RT) намного более заразен... и распространяется намного быстрее, чем «дельта», — сказал профессор Браун в интервью Sky News.

Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Великобритании к апрелю из-за вспышки коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.

Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с «Известиями» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.