Профессор Браун заявил о большей заразности «омикрона» по сравнению с дельта-штаммом
- РИА Новости
«Теперь у нас есть данные, указывающие — и это бесспорно — на то, что он («омикрон». — RT) намного более заразен... и распространяется намного быстрее, чем «дельта», — сказал профессор Браун в интервью Sky News.
Ранее учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Великобритании к апрелю из-за вспышки коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.
Врач общей практики Екатерина Серебренникова, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», рассказала в беседе с «Известиями» о симптомах заболевания при инфицировании разными штаммами коронавируса.