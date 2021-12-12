Учёные допустили, что в январе из-за «омикрона» в Англии могут умереть 75 тысяч человек

Учёные Лондонской школы гигиены и тропической медицины в пессимистичном прогнозе рассчитали, что в Англии в январе из-за вспышки коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», могут умереть 75 тыс. человек.

В исследовании специалисты спрогнозировали несколько сценариев развития ситуации с COVID-19 в Англии из-за новой разновидности коронавируса.

В самом оптимистичном прогнозе отмечается, что число умерших от инфекции в Англии к апрелю 2022 года может составить около 25 тыс. человек.

Учёные сообщили, что такие показатели можно ожидать, если не будут предприняты дополнительные меры контроля.

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о симптомах при заболевании разными штаммами коронавирусной инфекции.