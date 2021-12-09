Врач Серебренникова рассказала о симптомах заболевания разными штаммами коронавируса

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о симптомах при заболевании разными штаммами коронавирусной инфекции.

«Например, для штаммов «дельта» и «альфа» были характерны высокая температура (выше 38 градусов) и сухой кашель», — рассказала Серебренникова в беседе с «Известями».

По её словам, омикрон-штамм имеет более высокие темпы распространения.

Основные симптомы омикрон-штамма могут быть похожи на проявления ОРВИ, предупредила Серебренникова. К ним относятся слабость, усталость, снижение аппетита, высокая температура тела, головные боли.

«Пока что по «омикрону» очень мало данных и не совсем понятно, какими будут для него типичные симптомы и будет ли он вызывать тяжёлую форму протекания болезни», — заявила она.

Ранее врач Чумаков в беседе с Nation News назвал симптомы постковидного синдрома.