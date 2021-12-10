В Британии спрогнозировали рост числа случаев инфицирования омикрон-штаммом

Короткая ссылка
К концу 2021 года в Великобритании может быть выявлено порядка 1 млн случаев штамма коронавируса «омикрон», сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства.
В Британии спрогнозировали рост числа случаев инфицирования омикрон-штаммом
  • AFP

«Исследования показывают, что в случае продолжения роста случаев заболевания вариантом коронавируса «омикрон» к концу месяца в Великобритании будет больше 1 млн случаев инфицирования», — говорится в заявлении.

Согласно исследованиям, штамм «омикрон» более контагиозный, чем штамм «дельта».

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о симптомах при заболевании разными штаммами коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить