В Британии спрогнозировали рост числа случаев инфицирования омикрон-штаммом

К концу 2021 года в Великобритании может быть выявлено порядка 1 млн случаев штамма коронавируса «омикрон», сообщает Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединённого Королевства.

AFP

«Исследования показывают, что в случае продолжения роста случаев заболевания вариантом коронавируса «омикрон» к концу месяца в Великобритании будет больше 1 млн случаев инфицирования», — говорится в заявлении. Согласно исследованиям, штамм «омикрон» более контагиозный, чем штамм «дельта». Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о симптомах при заболевании разными штаммами коронавирусной инфекции.