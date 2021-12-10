В Британии спрогнозировали рост числа случаев инфицирования омикрон-штаммом
- AFP
«Исследования показывают, что в случае продолжения роста случаев заболевания вариантом коронавируса «омикрон» к концу месяца в Великобритании будет больше 1 млн случаев инфицирования», — говорится в заявлении.
Согласно исследованиям, штамм «омикрон» более контагиозный, чем штамм «дельта».
Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о симптомах при заболевании разными штаммами коронавирусной инфекции.