Скончались 1076 пациентов: в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 27 434 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, полный цикл вакцинации в стране прошли свыше 70,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%. Вместе с тем специалисты центра им. Гамалеи и РФПИ сообщили, что вакцина «Спутник V» показала высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма.

В России за прошедшие сутки было выявлено 27 434 новых случая коронавирусной инфекции, из них наибольшее число — в Москве (2283), Санкт-Петербурге (1997) и Московской области (1683).

За это время полностью выздоровел 38 041 человек, 1076 — скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 10 186 823. С начала пандемии в России вылечились 8 952 266 пациентов, умерли 296 180 человек.

Согласно данным Роспотребнадзора, в стране за время пандемии было проведено более 234 млн лабораторных исследований на выявление COVID-19.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», в России вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса прошли более 76,5 млн человек, полностью привиты свыше 70,8 млн человек.

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в стране составляет 58,2%.

В столице полную вакцинацию прошли более 6,1 млн человек, первым компонентом привились более 6,6 млн.

«Распространение нового штамма «омикрон» вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад — также прийти на прививочный пункт», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она подчеркнула, что новогодние праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

«Обязательно соблюдение ограничительных мер и проведение мероприятий в режиме COVID-free», — добавила вице-премьер.

Распространение штамма «омикрон»

По словам Голиковой, российские учёные проверяют эффективность отечественных вакцин от коронавируса в отношении омикрон-штамма, процедура займёт «две-три недели».

«Мы проверяем изменчивость, мы смотрим на то, как он (штамм) меняется, как себя ведёт. Все научные учреждения, которые разрабатывали вакцины и чьи вакцины сейчас обращаются на российском рынке, они сейчас проверяют эффективность наших вакцин, уровень воздействия», — сказала она.

Вместе с тем учёные Центра им. Гамалеи сообщили, что вакцина «Спутник V» защищает от тяжёлого течения болезни. Помимо этого, использование через полгода после вакцинации дозы препарата «Спутник Лайт» повышает защиту и для тех, кто изначально привился другими препаратами.

РИА Новости

© Александр Кряжев

«Та схема вакцинации, которая еще порядка 5-6 месяцев тому назад была предложена в РФ министерством здравоохранения нашей страны, смысл которой состоит в том, что после вакцинации «Спутником V» через полгода предлагается ревакцинация «Спутником Лайт» — эта схема вакцинации даёт на сегодняшний день на той выборке, которая была проанализирована, полную защиту от штамма «омикрон», — уточнил глава центра Александр Гинцбург.

Он добавил, что учёные будут рекомендовать Минздраву использовать прежнюю стратегию по борьбе с вирусом и «сосредоточить усилия на всеобщей вакцинации».

Гинцбург также добавил, что Центр им. Гамалеи располагает технологиями создания вакцин против новых штаммов COVID-19, которые будут защищать от всех антигенов.

«Если появится одновременно много антигенных штаммов, циркулирующих в популяции, то у нас и на этот случай есть разработанные технологии, которые тоже сейчас уже апробируются на других объектах на уровне клинических испытаний, но которые мгновенно можно переключить на коронавирус», — приводит его слова ТАСС.

В Российском фонде прямых инвестиций также рассказали, что «Спутник V» показал высокую нейтрализующую способность против омикрон-штамма коронавируса в ходе лабораторного исследования. В фонде подтвердили, что использование препарата «Спутник Лайт» в качестве бустерной прививки значительно увеличивает эффективность против «омикрона».

Глава Минздрава Михаил Мурашко также отметил хорошую вируснейтрализующую активность «Спутника V» против нового варианта вируса.

«В условиях распространения новых штаммов своевременная ревакцинация играет очень важную роль для формирования эффективной защиты. Штамм «омикрон» отличает большое число мутаций, он более заразен», — цитирует министра ТАСС.

На фоне распространения данного штамма Мурашко напомнил о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Глава Минздрава отметил, что Россия пока полностью не преодолела четвертую волну коронавируса.

«Ещё остается большое количество заболевших под наблюдением. Поэтому ревакцинация и соблюдение противоэпидемических мер являются крайне важными для сокращения заболеваемости и смертности», — подчеркнул он.