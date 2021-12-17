«Работает хорошо»: Путин заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» хорошо работает против штамма «омикрон». Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Спутник V» наш работает хорошо и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины», — сообщил глава государства.
Он уточнил, что в течение ближайших дней специалисты дадут оценку по этому вопросу, но предварительные данные говорят, что «это так».
«В этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание», — добавил президент.
- Путин заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»
Путин отметил, что ситуация в сфере борьбы с распространением COVID-19 остаётся серьёзной и напряжённой. Он обратил внимание, что «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы, в связи с чем повышаются требования к ревакцинации. Глава государства также подчеркнул, что последствия заболевания новым штаммом пока непонятны.
«Одни исследователи говорят, что это более лёгкая форма, другие говорят о возможных тяжёлых последствиях после того, как люди переболеют», — заметил Путин.
Президент также попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.
Российский лидер также высказался о законопроекте о QR-кодах в общественных местах, отметив, что документ в существующей редакции требует доработки.
«При принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надёжно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», — сказал Путин.
Ситуация с «омикроном»
Темпы прироста заболеваемости коронавирусным штаммом «омикрон» в мире вызывают настороженность. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует её РИА Новости.
Она также допустила последовательное распространения этой мутации SARS-CoV-2 в России.
С 28 ноября Россия из-за распространения «омикрона» ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини. Вдобавок было организовано экспресс-тестирование на COVID-19 для приезжающих из Африки, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Гонконга. С 2 декабря отечественные власти ввели 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и граничащих с ней государств.
На данный момент в России выявлено уже 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Клиническое состояние всех пациентов удовлетворительное.
«Омикрон» распространяется быстрее и поражает преимущественно молодых, поскольку они остаются непривитыми. Такое мнение в интервью RT высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также указал, что предварительные данные свидетельствуют о том, что этот вариант коронавируса менее опасен.
«Мы пока не знаем точно, но такой позитивный момент возможен. Но пока нам неизвестно, насколько болезнь протекает легче или тяжелее. Нам потребуется ещё неделя-полторы», — пояснил он.
- Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге — о процедуре одобрения «Спутника V»
Говоря о ситуации с включением вакцины «Спутник V» в список одобренных организацией для экстренного применения, Клюге подчеркнул, что с самого начала относился с большим оптимизмом к разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
«Вопросы здравоохранения, в том числе касающиеся вакцин, должны быть вне политики. Нам никогда не следует обращать внимание на страну происхождения, — сказал представитель ВОЗ. — В октябре этого года Российский фонд прямых инвестиций подписал официальные документы, и в I квартале следующего года штаб-квартира ВОЗ примет решение по вопросу одобрения, как только будет предоставлено (полное регистрационное. — RT) досье, что должно произойти до конца этого года».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины. По данным ВОЗ, инспекция препарата в России пройдёт не ранее января 2022-го. Как указывал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ затягивает с признанием «Спутника V» по бюрократическим причинам.
Ситуация с коронавирусом в России
В России за сутки зафиксировано 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 159 389 человек. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984) и Московской области (1452).
Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1080. Всего в РФ скончались 295 104 пациента с COVID-19.
После заболевания коронавирусом выздоровели 8 914 225 человек (37 437 — за последние сутки).
В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 234 млн лабораторных исследований на наличие вируса.
В гражданский оборот выпущена первая серия «ЭпиВакКороны-Н» объёмом 12 тыс. доз вакцины, сообщили в центре «Вектор». Она предназначена для клинических исследований третьей фазы, в которых примут участие 250 добровольцев старше 60 лет. Отмечается, что отличия этого препарата от «ЭпиВакКороны» состоят только в особенностях технологического производства.
«При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжёлых последствий и побочных явлений после её применения, а также для определения иммунологической эффективности», — говорится в сообщении.
26 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение «ЭпиВакКороне-Н».
Прививку от COVID-19 в России также можно сделать при помощи вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак».
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что создание самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса является хорошим примером работы российских учёных на благо всего мира.
«Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей — превыше любых политических и финансовых выгод. И не могут быть предметом торга», — сказал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники за 2021 год.
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