«Работает хорошо»: Путин заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против штамма «омикрон»

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» хорошо работает против штамма «омикрон». Об этом заявил президент Владимир Путин, добавив, что Россия может поделиться имеющимися препаратами для бустерной вакцинации в том числе с европейскими странами, если у них есть необходимость в этом. Кроме того, Путин отметил, что ситуация в сфере борьбы с распространением COVID-19 остаётся серьёзной и напряжённой, и призвал соблюдать рекомендации специалистов во время новогодних праздников.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» хорошо работает против штамма «омикрон». Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на пленарном заседании юбилейного, XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Спутник V» наш работает хорошо и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины», — сообщил глава государства.

Он уточнил, что в течение ближайших дней специалисты дадут оценку по этому вопросу, но предварительные данные говорят, что «это так».

«В этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание», — добавил президент.

Путин заявил об эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»

Путин отметил, что ситуация в сфере борьбы с распространением COVID-19 остаётся серьёзной и напряжённой. Он обратил внимание, что «омикрон» распространяется быстрее, чем другие штаммы, в связи с чем повышаются требования к ревакцинации. Глава государства также подчеркнул, что последствия заболевания новым штаммом пока непонятны.

«Одни исследователи говорят, что это более лёгкая форма, другие говорят о возможных тяжёлых последствиях после того, как люди переболеют», — заметил Путин.

Президент также попросил россиян в новогодние праздники прислушаться к рекомендациям эпидемиологов и соблюдать их.

Российский лидер также высказался о законопроекте о QR-кодах в общественных местах, отметив, что документ в существующей редакции требует доработки.

«При принятии любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надёжно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», — сказал Путин.

Ситуация с «омикроном»

Темпы прироста заболеваемости коронавирусным штаммом «омикрон» в мире вызывают настороженность. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — цитирует её РИА Новости.

Она также допустила последовательное распространения этой мутации SARS-CoV-2 в России.

С 28 ноября Россия из-за распространения «омикрона» ограничила авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Лесото, Намибией, Зимбабве, Мозамбиком, Мадагаскаром, Танзанией, Гонконгом и Эсватини. Вдобавок было организовано экспресс-тестирование на COVID-19 для приезжающих из Африки, а также из Китая, Израиля, Великобритании и Гонконга. С 2 декабря отечественные власти ввели 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и граничащих с ней государств.

На данный момент в России выявлено уже 25 случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Клиническое состояние всех пациентов удовлетворительное.

«Омикрон» распространяется быстрее и поражает преимущественно молодых, поскольку они остаются непривитыми. Такое мнение в интервью RT высказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он также указал, что предварительные данные свидетельствуют о том, что этот вариант коронавируса менее опасен.

«Мы пока не знаем точно, но такой позитивный момент возможен. Но пока нам неизвестно, насколько болезнь протекает легче или тяжелее. Нам потребуется ещё неделя-полторы», — пояснил он.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге — о процедуре одобрения «Спутника V»

Говоря о ситуации с включением вакцины «Спутник V» в список одобренных организацией для экстренного применения, Клюге подчеркнул, что с самого начала относился с большим оптимизмом к разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

«Вопросы здравоохранения, в том числе касающиеся вакцин, должны быть вне политики. Нам никогда не следует обращать внимание на страну происхождения, — сказал представитель ВОЗ. — В октябре этого года Российский фонд прямых инвестиций подписал официальные документы, и в I квартале следующего года штаб-квартира ВОЗ примет решение по вопросу одобрения, как только будет предоставлено (полное регистрационное. — RT) досье, что должно произойти до конца этого года».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва работает с ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств над сертификацией отечественной вакцины. По данным ВОЗ, инспекция препарата в России пройдёт не ранее января 2022-го. Как указывал гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, ВОЗ затягивает с признанием «Спутника V» по бюрократическим причинам.

Ситуация с коронавирусом в России

В России за сутки зафиксировано 27 743 новых случая коронавирусной инфекции. За всё время с начала пандемии в России COVID-19 выявили у 10 159 389 человек. Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие сутки было зарегистрировано в Москве (2755), Санкт-Петербурге (1984) и Московской области (1452).

Число летальных исходов за минувшие 24 часа составило 1080. Всего в РФ скончались 295 104 пациента с COVID-19.

После заболевания коронавирусом выздоровели 8 914 225 человек (37 437 — за последние сутки).

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 234 млн лабораторных исследований на наличие вируса.

В гражданский оборот выпущена первая серия «ЭпиВакКороны-Н» объёмом 12 тыс. доз вакцины, сообщили в центре «Вектор». Она предназначена для клинических исследований третьей фазы, в которых примут участие 250 добровольцев старше 60 лет. Отмечается, что отличия этого препарата от «ЭпиВакКороны» состоят только в особенностях технологического производства.

«При изменении технологического процесса вакцина должна проходить клинические исследования заново согласно законодательству РФ. Это необходимо, чтобы убедиться в безопасности вакцины, отсутствии тяжёлых последствий и побочных явлений после её применения, а также для определения иммунологической эффективности», — говорится в сообщении.

26 августа Минздрав России выдал регистрационное удостоверение «ЭпиВакКороне-Н».

Прививку от COVID-19 в России также можно сделать при помощи вакцин «Спутник V», «Спутник Лайт» и «КовиВак».

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что создание самых эффективных и безопасных вакцин от коронавируса является хорошим примером работы российских учёных на благо всего мира.

«Мы делимся российскими технологиями и опытом в борьбе с пандемией. Ведь жизнь и здоровье людей — превыше любых политических и финансовых выгод. И не могут быть предметом торга», — сказал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства в области науки и техники за 2021 год.