Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

Минздрав России выдал регистрационное удостоверение ещё одной российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне-Н», следует из госреестра лекарственных средств. Она разработана центром «Вектор» Роспотребнадзора.

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РИА Новости

Как отмечает ТАСС, это препарат на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата госрегистрации — 26 августа, а окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года. Ранее министерство обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.