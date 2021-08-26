Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»

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Минздрав России выдал регистрационное удостоверение ещё одной российской вакцине от коронавируса — «ЭпиВакКороне-Н», следует из госреестра лекарственных средств. Она разработана центром «Вектор» Роспотребнадзора.
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как отмечает ТАСС, это препарат на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19.

Дата госрегистрации — 26 августа, а окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 года.

Ранее министерство обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости вести разъяснительную работу по вакцинации, а не запугивать и заставлять людей прививаться.

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