Прививки «Спутником Лайт» и срок действия QR-кодов: Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от COVID-19

Минздрав обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации от коронавируса. В частности, в документе указано, что вакцину «Спутник V» рекомендовано использовать для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начавших антиретровирусную терапию. Также вакцину «Спутник Лайт» разрешили применять для пациентов старше 60 лет. Кроме того, уточняется, что срок действия QR-кода, выдаваемого после вакцинации, составит один год.

Во вторник, 24 августа, Министерство здравоохранения России обновило временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что эксперты разрешили применение вакцины «Спутник Лайт» для пациентов старше 60 лет. Она рекомендована для повторной вакцинации. Кроме того, сделать прививку этим препаратом могут уже перенесшие заболевания. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в обновлённых рекомендациях расширен раздел о вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией.

«Рекомендуется использование вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приёма антиретровирусных средств», — говорится в тексте.

Отмечается, что вакцина «Спутник V» не противопоказана пациентам с иммуносупрессивными или иммунодефицитным состояниями.

В Минздраве также разъяснили ситуацию с выдачей QR-кодов. У тех, кто полностью прошёл вакцинацию, в том числе однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт», срок действия QR-кода составит один год, но в случае ухудшения эпидситуации он может быть ограничен до шести месяцев. У лиц, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста, QR-код действует 72 часа, у переболевших — в течение полугода с даты выздоровления.

«Необходимо принимать во внимание и разъяснять гражданам, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, последствием вакцинации против COVID-19 не может стать заболевание COVID-19, равно как положительный результат ПЦР-теста или лабораторного теста на антиген. Вакцина не формирует у людей активного заболевания, а создаёт иммунный ответ. Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжёлого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям», — указали в Минздраве.

В Министерстве указали на необходимость соблюдения санитарных мер и масочного режима для защиты окружающих, даже после вакцинации от COVID-19.

Статистика COVID-19 в России

В России за прошедшие сутки было выявлено 18 833 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число — в Московской области (1125), в Москве (1105 — минимальный показатель с 23 марта) и в Санкт-Петербурге (600). За это время выздоровели 18 636 человек, скончались 794 пациента.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 6 785 374, с начала пандемии в России выздоровели 6 053 503 пациента. От осложнений на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний умерли 177 614 человек.

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По данным Роспотребнадзора, в стране выполнено свыше 175,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса SARS-CoV-2, под наблюдением медиков остаются более 1,256 млн человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил сделать рекомендательным, а не обязательным требование о ношении учителями масок на уроках. По его словам, в столичном регионе около 80% педагогов сделали прививку от COVID-19.

«Начинаем мы год неплохо. Не знаю, насколько необходима обязательность ношения масок учителей, потому что в классе дети без масок сидят, а учителя целый день говорят и общаются в масках. Это такая сложная история, может мы, пока позволяет возможность, переведём эти требования из обязательных в рекомендательные, вы уже на уровне школ сами определите», — цитирует градоначальника ТАСС.

С пятницы, 27 августа, в Санкт-Петербурге смягчается ряд ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба администрации города. С этого дня разрешается работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах (при обновлении ими стандартов безопасной деятельности, ограничении посетителей и вакцинации сотрудников); доступ посетителей в детские игровые комнаты, аквапарки; на аттракционы, находящиеся в помещении; на спортивные и физкультурные мероприятия.

Текущее снижение суточного прироста заболевших COVID-19 — временная передышка, заявил врач-инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

«У нас сохраняется огромная прослойка восприимчивого к коронавирусной инфекции населения, то есть не иммунная прослойка. После окончания отпускного периода, когда начнется процесс обучения в школах и институтах, скорее всего, эта прослойка начнет заражаться коронавирусной инфекцией. С вероятностью больше 90% мы в середине или конце сентября получим рост заболеваемости», — сказал врач-инфекционист.

По его словам, единственный способ снизить шанс на попадание в статистику по заболеваемости коронавирусом — участвовать в прививочной кампании.

В России к настоящему времени зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные центром имени Н.Ф. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также «КовиВак», произведённая Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН. 17 августа глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «на подходе» пятая отечественная вакцина от COVID-19.