«Практически отсутствует»: в Роспотребнадзоре оценили риск распространения в РФ неизвестной болезни из Южного Судана

Специалисты Роспотребнадзора отслеживают ситуацию в Южном Судане, где за последнее время по меньшей мере 89 человек скончались от неизвестного заболевания. Причём, как полагают местные власти, число погибших может быть намного больше. Всемирная организация здравоохранения направила в страну группу быстрого реагирования, чтобы установить природу недуга. В Роспотребназдоре сообщили, что риск распространения предполагаемой болезни в РФ минимален, поскольку предпринимаемые меры по санитарной охране позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки.

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане, где по меньшей мере около 90 человек скончались за последнее время от неизвестного заболевания. Как сообщили в пресс-службе ведомства, несмотря на минимальные риски для России, ситуация остаётся на контроле компетентных органов.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации... позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности из Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение), — пояснили в Роспотребнадзоре. — Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует».

Согласно имеющимся данным, в провинции Джонглей на востоке Южного Судана за последние недели от неизвестного заболевания умерли 89 человек, но местные власти полагают, что количество летальных исходов значительно выше.

«Первоначальные предположения, что речь может идти о холере, не подтвердились в ходе проведённых исследований. ВОЗ направила в штат Джонглей группу быстрого реагирования, чтобы установить природу неизвестного заболевания. Экспертам ВОЗ придётся добираться до эпицентра заболевания на вертолёте, так как по суше эти районы всё ещё недоступны», — отметили в Роспотребнадзоре.

Речь идёт о регионе Южного Судана, который больше всего пострадал от наводнения, не прекращающегося с мая 2021 года. По информации Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, по состоянию на 8 декабря в стране более 835 тыс. человек пострадали от наводнения. Больше всего затронуты провинции Джонглей (пострадали 305 тыс. человек), Юнити (220 тыс.) и Верхний Нил (141 тыс.).

Также в Южном Судане продолжается вспышка гепатита Е, которая началась в 2018 году и уже распространилась на всю страну. В Роспотребнадзоре сообщили, что эпидемический порог по этой болезни был превышен с середины мая, прежде всего из-за проблем с водоснабжением, санитарией и гигиеной на фоне наводнения и гуманитарного кризиса. По состоянию на 14 ноября было зарегистрировано 1394 случая заболевания гепатитом Е, зафиксировано девять летальных исходов.

Наводнение в Южном Судане

AP

© Adrienne Surprenant

Африканская мутация коронавируса

В ноябре на Африканском континенте был выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 — B.1.1.529, отличающийся большим количеством мутаций и позднее получивший от Всемирной организации здравоохранения обозначение «омикрон». 26 ноября ВОЗ включила его в группу «вариантов, вызывающих обеспокоенность», а 29 ноября организация предупредила о высоком риске глобального распространения этого коронавирусного штамма.

«На данный момент 77 стран сообщили о случаях «омикронта», но реальность в том, что «омикрон», скорее всего, есть в большинстве стран, даже если они его ещё не выявили. «Омикрон» распространяется с такой скоростью, которую мы не наблюдали в других вариантах», — заявил 14 декабря директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, заболеваемость этим штаммом может достигнуть пика через несколько недель, но, по его мнению, «этого времени достаточно, чтобы подготовиться».

Как следует из данных исследования, проведённого учёными Гонконгского университета, «омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека по сравнению с вариантом «дельта» и исходным (уханьским) штаммом SARS-CoV-2. При этом специалисты отмечают, что инфекционный процесс в лёгких при «омикроне» значительно меньше, чем при других мутациях, что может свидетельствовать о более низкой степени тяжести заболевания, сообщает РИА Новости.

Также по теме Круглосуточные исследования: как развивается ситуация с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» В России пока не выявлено случаев инфицирования новым штаммом коронавируса, получившим название «омикрон», заявил эксперт ЦНИИ...

Со 2 декабря в России в связи с высокими рисками из-за распространения штамма «омикрон» был введён 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР и стран, которые граничат с этим государством. По последним данным, в РФ зафиксировано 16 случаев заражения «омикроном», при этом 11 человек из числа заболевших были вакцинированы, а некоторые уже болели коронавирусом.

По словам главного санитарного врача страны Анны Поповой, у всех наблюдаемых пациентов болезнь протекает в лёгкой форме. Наблюдается лихорадка, слабость, головная боль, кашель, нарушение сна, катаральные явления, у двоих больных — диарея. Причём лишь один человек жаловался на нарушение вкуса и обоняния.

Также в Роспотребнадзоре признали омикрон-штамм более заразным по сравнению с другими мутациями SARS-CoV-2.

«Мутации в этом варианте, которые в различных комбинациях встречались и ранее, оказывают влияние на трансмиссивность и контагиозность вируса, то есть повышают его заразность, усиливают связываемость с рецепторами, потенциально усиливают проникновение вируса в клетки, влияют на увеличение инфекционности. Поэтому омикрон-штамм действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — приводит текст сообщения портал стопкоронавирус.рф.

При этом вирусолог Пётр Чумаков в эфире «Радио России» предположил, что «омикрон» мог быть создан искусственно. По его мнению, к разработке штамма якобы могут быть причастны британцы.