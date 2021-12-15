Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с неизвестной болезнью в Южном Судане

Роспотребнадзор отслеживает ситуацию с неизвестной болезнью в провинции Джонглей в Южном Судане, от которой, по данным СМИ, умерли около 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В службе уточнили, что, по данным местных властей, количество смертей от болезни может быть значительно больше.

«Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией в Южном Судане. Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что между Россией и Южным Суданом нет прямого авиасообщения. В связи с этим, добавили в службе, риск завоза в страну этой болезни «практически отсутствует».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ужесточили контроль на границах из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».