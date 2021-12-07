Попова заявила об ужесточении контроля на границах из-за штамма коронавируса «омикрон»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России ужесточили контроль на границах из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».

«У нас сложилась, так скажем, своя практика... как и оставшиеся страны в мире, мы ужесточили контроль. Но не закрываем своих границ», — сообщила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова отметила, что пограничники также контролируют россиян, которые возвращаются из Африки через другие страны.

Ранее стало известно, что двое заболевших «омикроном» пациентов находятся в России под медицинским наблюдением врачей высокой квалификации.