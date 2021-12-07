Попова рассказала о лечении пациентов со штаммом «омикрон» в России
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«Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлён (за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня), я надеюсь, что там всё будет хорошо», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова уточнила, что в России зафиксировано два случая заболевания штаммом «омикрон».
Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».