Попова рассказала о лечении пациентов со штаммом «омикрон» в России

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Заболевшие новым штаммом коронавируса «омикрон» пациенты находятся в России под медицинским наблюдением врачей. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова рассказала о лечении пациентов со штаммом «омикрон» в России
  • Reuters

«Пациенты находятся под медицинским наблюдением. И я абсолютно уверена, что при таком контроле, который за ними осуществлён (за ними профессиональные врачи присматривают, и наблюдают их специалисты очень высокого уровня), я надеюсь, что там всё будет хорошо», — заявила она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

Попова уточнила, что в России зафиксировано два случая заболевания штаммом «омикрон».

Ранее Николай Малышев, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, напомнил в беседе с Nation News о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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