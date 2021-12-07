Попова: омикрон-штамм может быть завезён в Россию из почти 50 стран

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19 заявила, что омикрон-штамм потенциально может быть завезён в Россию из почти 50 стран.

«Я хочу обратить внимание на то, что люди, возвращающиеся из-за рубежа (а это уже почти 50 стран, как сегодня было сказано), могут привезти в страну новый коронавирус», — сказала она.

По словам Поповой, все меры направлены на то, чтобы «максимально сдержать этот момент».

В настоящее время новый штамм коронавируса в России выявлен у двух человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что необходимо подготовиться к любому сценарию развития ситуации в связи с распространением омикрон-штамма.

RT вёл прямую трансляцию заседания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что омикрон-штамм коронавируса выявлен в 21 стране Европейского региона.

Врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».