Россия с 19 декабря ограничит въезд для прибывающих из Кении иностранцев
- Reuters
«С 19 декабря вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского кабмина.
К тому же въезд будет ограничен и для иностранных граждан, находящихся на территории Кении в течение последних 14 дней.
Как уточняется, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на коронавирус граждан России, прибывающих из Кении.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что омикрон-штамм коронавируса быстрее распространяется, это уже очевидно.