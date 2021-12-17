Россия с 19 декабря ограничит въезд для прибывающих из Кении иностранцев

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Россия с 19 декабря ограничивает въезд иностранцев, живущих в Кении и посетивших её в последние 14 дней. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Россия с 19 декабря ограничит въезд для прибывающих из Кении иностранцев
  • Reuters

«С 19 декабря вводится ограничение на въезд в Россию иностранных граждан, проживающих на территории Кении», — говорится в сообщении в Telegram-канале российского кабмина.

К тому же въезд будет ограничен и для иностранных граждан, находящихся на территории Кении в течение последних 14 дней.

Как уточняется, Роспотребнадзору совместно с Минтрансом России поручено обеспечить организацию экспресс-тестирования на коронавирус граждан России, прибывающих из Кении.   

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что омикрон-штамм коронавируса быстрее распространяется, это уже очевидно.

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