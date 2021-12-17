Путин назвал очевидным быстрое распространение омикрон-штамма коронавируса

Президент России Владимир Путин отметил, что омикрон-штамм коронавируса быстрее распространяется, это уже очевидно.

«Как говорят специалисты, штамм «омикрон» быстрее распространяется, особенность такая, это очевидно уже сегодня. Поэтому требования к ревакцинации повышаются», — сказал Путин на съезде РСПП.

Ранее профессор Джереми Браун из Университетского колледжа Лондона заявил, что, по имеющимся данным, омикрон-штамм коронавируса заразнее варианта «дельта».

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».