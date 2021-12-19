В Греции ввели новые ограничения на въезд в страну с 19 декабря
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя греческого правительства Иоанниса Иконому.
Отмечается, что ПЦР-тест должен быть не старше 72 часов, также подойдёт экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов.
Исключение составят граждане, пробывшие за границей менее 48 часов и дети до пяти лет.
Данная мера будет действовать до 10 января 2022 года.
В начале декабря в Греции был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».