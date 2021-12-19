В Греции ввели новые ограничения на въезд в страну с 19 декабря

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Власти Греции в связи с угрозой распространения варианта коронавируса «омикрон» с 19 декабря разрешат въезд в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста, вне зависимости вакцинации или перенесённого ранее коронавируса.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя греческого правительства Иоанниса Иконому.

Отмечается, что ПЦР-тест должен быть не старше 72 часов, также подойдёт экспресс-тест, сделанный в течение 48 часов.

Исключение составят граждане, пробывшие за границей менее 48 часов и дети до пяти лет.

Данная мера будет действовать до 10 января 2022 года.

В начале декабря в Греции был зафиксирован первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон».

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