В Греции выявлен первый случай заболевания штаммом «омикрон»

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Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Греции, сообщил руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис.
В Греции выявлен первый случай заболевания штаммом «омикрон»
  • РИА Новости

«Сегодня утром подтверждён первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон», — приводит РИА Новости слова Заутиса на брифинге.

Он отметил, что заболевание выявлено у гражданина Греции, прибывшего в страну 26 ноября из Южной Африки.

По его словам, заболевший находится на карантине вместе со всеми, с кем он контактировал.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

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