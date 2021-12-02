В Греции выявлен первый случай заболевания штаммом «омикрон»

Первый случай заболевания штаммом коронавируса «омикрон» зафиксирован в Греции, сообщил руководитель Национальной организации общественного здравоохранения EODY, профессор педиатрии Теоклис Заутис.

«Сегодня утром подтверждён первый случай инфицирования штаммом коронавируса «омикрон», — приводит РИА Новости слова Заутиса на брифинге.

Он отметил, что заболевание выявлено у гражданина Греции, прибывшего в страну 26 ноября из Южной Африки.

По его словам, заболевший находится на карантине вместе со всеми, с кем он контактировал.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».