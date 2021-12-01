В ОАЭ выявлено первое заболевание штаммом «омикрон»

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Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в ОАЭ, сообщает агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.
В ОАЭ выявлено первое заболевание штаммом «омикрон»
  • Reuters

«Министерство здравоохранения объявило, что зарегистрировано первое заражение штаммом «омикрон», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Отмечается, что заболевание выявлено у африканской женщины, которая приехала в ОАЭ из Африки через одно из арабских государств.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».

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