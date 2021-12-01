В ОАЭ выявлено первое заболевание штаммом «омикрон»

Первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон» выявлен в ОАЭ, сообщает агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.

«Министерство здравоохранения объявило, что зарегистрировано первое заражение штаммом «омикрон», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

الصحة تعلن تسجيل أول إصابة بالمتحور #أوميكرون لسيدة إفريقية قادمة من دولة أفريقية مروراً بدولة عربية .#يداً_بيد_نتعافى#وامpic.twitter.com/SUG1TWDoOf — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 1, 2021

Отмечается, что заболевание выявлено у африканской женщины, которая приехала в ОАЭ из Африки через одно из арабских государств.

Ранее сообщалось, что в Соединённых Штатах зафиксирован первый случай распространения штамма коронавируса «омикрон».