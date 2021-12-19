Власти Германии вносят Британию в перечень зон распространения мутаций COVID-19

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Правительство ФРГ с 20 декабря вносит Великобританию в перечень регионов с широким распространением мутаций новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха.

Как информирует ТАСС, добавление в данный список грозит существенным ограничением на поездки в страну.

Таким образом, все прибывающие из Великобритании в Германию должны будут пройти двухнедельный карантин.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в Великобритании.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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