Власти Германии вносят Британию в перечень зон распространения мутаций COVID-19
Как информирует ТАСС, добавление в данный список грозит существенным ограничением на поездки в страну.
Таким образом, все прибывающие из Великобритании в Германию должны будут пройти двухнедельный карантин.
Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в Великобритании.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».