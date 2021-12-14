Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в Британии

Доктор медицинских наук, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию со штаммом «омикрон» в Великобритании.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он выразил мнение, что пока лучше понаблюдать за ситуацией в динамике.

Как отметил Альтштейн, более быстрое распространение не указывает на то, что штамм опаснее.

«Нужно проявлять осторожность и не исключать высокую заразность «омикрона». Если это так, новый штамм может оказаться доминирующим, но менее смертельным», — добавил он.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новый вариант коронавируса «омикрон» в настоящее время выявлен в 77 странах.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».