Австрия вводит новые ограничения на въезд в страну с 20 декабря

Власти Австрии в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон» с 20 декабря разрешат въезд в страну только привитым или переболевшим COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста.

«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2G Plus (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — говорится в сообщении МИД Австрии.

Уточняется, что исключением из правил будут граждане с противопоказаниями к вакцинации, привитые бустерными дозами вакцин, беременные, транзитные пассажиры, школьники и лица, путешествующие по работе с международными организациями. Для этих категорий граждан достаточно будет предъявить только отрицательный ПЦР-тест.

Ранее в связи с распространением нового варианта коронавирусной инфекции «омикрон» правила въезда ужесточили в Великобритании.

С 7 декабря у всех прибывающих в страну старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус.