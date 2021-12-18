Австрия вводит новые ограничения на въезд в страну с 20 декабря
- AP
«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2G Plus (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — говорится в сообщении МИД Австрии.
Уточняется, что исключением из правил будут граждане с противопоказаниями к вакцинации, привитые бустерными дозами вакцин, беременные, транзитные пассажиры, школьники и лица, путешествующие по работе с международными организациями. Для этих категорий граждан достаточно будет предъявить только отрицательный ПЦР-тест.
Ранее в связи с распространением нового варианта коронавирусной инфекции «омикрон» правила въезда ужесточили в Великобритании.
С 7 декабря у всех прибывающих в страну старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус.