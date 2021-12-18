Австрия вводит новые ограничения на въезд в страну с 20 декабря

Короткая ссылка
Власти Австрии в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «омикрон» с 20 декабря разрешат въезд в страну только привитым или переболевшим COVID-19 при наличии отрицательного ПЦР-теста.
Австрия вводит новые ограничения на въезд в страну с 20 декабря
  • AP

«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило 2G Plus (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», — говорится в сообщении МИД Австрии.

Уточняется, что исключением из правил будут граждане с противопоказаниями к вакцинации, привитые бустерными дозами вакцин, беременные, транзитные пассажиры, школьники и лица, путешествующие по работе с международными организациями. Для этих категорий граждан достаточно будет предъявить только отрицательный ПЦР-тест. 

Ранее в связи с распространением нового варианта коронавирусной инфекции «омикрон» правила въезда ужесточили в Великобритании.

С 7 декабря у всех прибывающих в страну старше 12 лет будут требовать отрицательный тест на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить