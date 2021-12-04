Франция ужесточила правила въезда в страну из-за COVID-19

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Французские власти ужесточили правила въезда на территорию государства в связи с распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства в Twitter.

«При въезде на территорию Франции каждый должен представить отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген», — отмечается в сообщении.

В зависимости от страны отправления тест необходимо сдать за 24 или 48 часов до прибытия.

Исключение было сделано для прошедших полный курс вакцинации граждан из стран Европейского Союза.

Ранее власти Великобритании ужесточили правила въезда в связи с распространением омикрон-штамма.

Всем прибывающим в Великобританию необходимо сделать ПЦР-тест и самоизолироваться до получения отрицательного результата.

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