Bloomberg: власти США преувеличили статистику по вакцинации от COVID-19
Об этом информирует ТАСС.
По последним оценкам ЦКПЗ, как минимум один укол антикоронавирусной вакцины сделали 72,5% населения США, или примерно 240 млн человек.
Полностью вакцинированы 61,3%, что лишь немного превышает 203 млн жителей США. Разрыв между данными значениями составил порядка 37 млн человек.
«Это отражает недоучёт полностью и частично вакцинированных в официальной статистике», — сообщает агентство.
Ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в США прошли 201 688 550 человек.