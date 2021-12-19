Bloomberg: власти США преувеличили статистику по вакцинации от COVID-19

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Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) Соединённых Штатов могли преувеличить на несколько миллионов число граждан, сделавших первую прививку от коронавируса. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные статистики.

Об этом информирует ТАСС.

По последним оценкам ЦКПЗ, как минимум один укол антикоронавирусной вакцины сделали 72,5% населения США, или примерно 240 млн человек.

Полностью вакцинированы 61,3%, что лишь немного превышает 203 млн жителей США. Разрыв между данными значениями составил порядка 37 млн человек.

«Это отражает недоучёт полностью и частично вакцинированных в официальной статистике», — сообщает агентство.

Ранее стало известно, что полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции в США прошли 201 688 550 человек.

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