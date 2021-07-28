Стокгольмский синдром: «Важные истории» могут попасть в реестр СМИ-иноагентов

Латвийский фонд IStories Fonds, управляющий медиапроектом расследований и репортажей «Важные истории», в 2020 году получил €10,4 тыс. на основную деятельность, выяснил RT. В российском Общественном комитете по выявлению иностранного вмешательства полагают, что большую часть этих средств изданию пожертвовала Стокгольмская школа экономики. По мнению юристов, если иностранное финансирование будет доказано, Генпрокуратура РФ внесёт «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов.

Русскоязычное интернет-издание «Важные истории» (Istories) работает с весны прошлого года. Его основали несколько журналистов, в своё время участвовавших в исследовании масштабной утечки конфиденциальных документов, известных как панамское досье. Среди них — бывший спецкор The Village Олеся Шмагун и бывший спецкор «Новой газеты» Роман Анин.

Роман Анин

© Кадр: видео YouTube

Латвийский основатель

Сам факт регистрации в Латвии учредители СМИ Шмагун и Анин не скрывают.

«Мы… зарегистрированы как некоммерческая организация в Латвии, — объяснил Анин в недавнем обращении к читателям. — Мы это сделали, во-первых, из соображений безопасности; во-вторых, для того, чтобы быть независимыми».

Редакция управляется из Латвии местным НКО Istories Fonds. Это подтверждается и текстом соглашения о пожертвованиях, и уставными документами юрлица.

Олеся Шмагун

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© @olesya.shmagun

Основные цели латвийского фонда — «предоставлять международному сообществу качественные расследовательские публикации и развивать качественную журналистику». Это прописано в учредительных документах организации, с которыми ознакомился RT.

В 2020 году на счета Istories Fonds поступило в качестве пожертвований и иных доходов €10 465. Это следует из копии годового отчёта организации, оказавшегося в распоряжении RT.

Из отчёта понятно, что €3465 поступили в виде «анонимных пожертвований». Вероятно, это средства, полученные через форму приёма пожертвований на сайте.

Ещё €7 тыс. издание получило в качестве «прочих доходов».

Все траты — €10 292 — проведены по графе «прочие расходы».

В 2020 году в организации не было официально трудоустроенных сотрудников.

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Особая экономика

В отчёте не указано, кто именно был отправителем €7 тыс., проведённых как «прочие доходы». Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов уверен, что знает жертвователя.

«Эти средства пожертвовала фонду Istories Стокгольмская школа экономики», — заявил Ионов в беседе с RT.

Он объяснил, что такие выводы сделал после ознакомления с некими документами, которые, однако, не смог предоставить по запросу редакции.

По факту предполагаемой связи со Стокгольмской школой 22 июля 2021 года Ионов обратился в Генпрокуратуру и профильные ведомства с просьбой признать издание «Важные истории» иностранным агентом.

Как выяснил RT, связь между Стокгольмской школой и Istories действительно есть, как минимум через руководителей и адрес.

Так, зарегистрировано Istories Fonds в Риге на улице Стрелниеку, 4А. По этому же адресу располагается Стокгольмская школа экономики. Роман Анин ранее сотрудничал с этой школой: читал лекции, вёл курсы.

Наконец, вице-президент Стокгольмской школы экономики Андерс Александерсон лично принимает управленческие решения в отношении русскоязычного СМИ: он входит в состав правления Istories fonds.

Кандидат в иностранные агенты

Если будет доказано иностранное участие в «Важных историях», редакцию могут признать СМИ-иноагентом, говорит адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.

«Все признаки иностранной организации-иноагента, согласно шестой статье закона «О СМИ», у такой организации присутствуют», — отметил адвокат.

Напомним, маркировка СМИ-иноагента появилась в России в 2017 году после внесения изменений в закон «Об информации».

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Согласно положениям закона, СМИ-иноагентами считаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников.

«Важные истории» в виде латвийского юрлица Istories Fonds подпадают под понятие «юридического лица, зарегистрированного за рубежом», которое публикует свои материалы в России. Впрочем, самого Романа Анина потенциальный «иноагентский» статус не пугает.

«Страшит ли нас и меня лично статус «иностранного агента»? Нет», — написал он в редакторской колонке в ответ на заявление, поданное Ионовым в Генпрокуратуру.

Стэнфордская закономерность

Латвийское юрлицо — не единственный зарубежный актив Анина и Шмагун. В 2019 году они учредили Объединение расследовательской и креативной журналистики в Калифорнии.

Ранее Анин проходил обучение в США: в 2019-м учился Стэнфорде по программе Journalism Fellowships.

В отношении российских журналистов, прошедших Стэнфорд и получавших стипендию им. Найта, выстраивается следующая закономерность. В ходе обучения или вскоре после его завершения многие из них открывают свои собственные СМИ, при этом получая финансирование из иностранных источников.

Первопроходцем стала экс-главред российского Forbes Елизавета Осетинская, которая в 2017 году открыла своё издание The Bell. По датам это совпало с её обучением в Стэнфорде, а первые $100 тыс. на развитие ей дал Калифорнийский университет в Беркли, писал RT. Параллельно Осетинская открыла юрлицо в США.

Елизавета Осетинская

Instagram

© @osetinskayaliza

В 2018 году в Стэнфорд поступил будущий основатель издания «Проект»* Роман Баданин. Получив премию им. Джона Найта, в том же году он открыл в штате Делавэр юридическое лицо Project Media INC.

Впоследствии RT выяснил, что Баданин получил $280 тыс. на запуск и первый год работы своего СМИ от американского (NED)** и европейского (EED)*** фонда поддержки демократии.

Этот сценарий практически полностью повторил и Роман Анин. Поступив в 2019-м на программу в Стэнфорд, в июле того же года он учредил в Калифорнии юрлицо Investigative and creative journalism association. Соучредителем стала Олеся Шмагун. А в начале 2020-го появился его медиапроект «Важные истории».

RT направил запрос в Стокгольмскую школу экономики, чтобы прояснить, действительно ли организация финансировала «Важные истории» через Istories Fonds. На момент публикации статьи организация не ответила.

* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.

** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

*** «Европейский фонд за демократию» (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.