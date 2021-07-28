Стокгольмский синдром: «Важные истории» могут попасть в реестр СМИ-иноагентов
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- © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Русскоязычное интернет-издание «Важные истории» (Istories) работает с весны прошлого года. Его основали несколько журналистов, в своё время участвовавших в исследовании масштабной утечки конфиденциальных документов, известных как панамское досье. Среди них — бывший спецкор The Village Олеся Шмагун и бывший спецкор «Новой газеты» Роман Анин.
- Роман Анин
- © Кадр: видео YouTube
Латвийский основатель
Сам факт регистрации в Латвии учредители СМИ Шмагун и Анин не скрывают.
«Мы… зарегистрированы как некоммерческая организация в Латвии, — объяснил Анин в недавнем обращении к читателям. — Мы это сделали, во-первых, из соображений безопасности; во-вторых, для того, чтобы быть независимыми».
Редакция управляется из Латвии местным НКО Istories Fonds. Это подтверждается и текстом соглашения о пожертвованиях, и уставными документами юрлица.
- Олеся Шмагун
- © @olesya.shmagun
Основные цели латвийского фонда — «предоставлять международному сообществу качественные расследовательские публикации и развивать качественную журналистику». Это прописано в учредительных документах организации, с которыми ознакомился RT.
В 2020 году на счета Istories Fonds поступило в качестве пожертвований и иных доходов €10 465. Это следует из копии годового отчёта организации, оказавшегося в распоряжении RT.
Из отчёта понятно, что €3465 поступили в виде «анонимных пожертвований». Вероятно, это средства, полученные через форму приёма пожертвований на сайте.
Ещё €7 тыс. издание получило в качестве «прочих доходов».
Все траты — €10 292 — проведены по графе «прочие расходы».
В 2020 году в организации не было официально трудоустроенных сотрудников.Также на russian.rt.com Издание «Медуза» потеряло более 2,7 млн рублей на падении курсов криптовалют
Особая экономика
В отчёте не указано, кто именно был отправителем €7 тыс., проведённых как «прочие доходы». Основатель Общественного комитета по выявлению иностранного вмешательства Александр Ионов уверен, что знает жертвователя.
«Эти средства пожертвовала фонду Istories Стокгольмская школа экономики», — заявил Ионов в беседе с RT.
Он объяснил, что такие выводы сделал после ознакомления с некими документами, которые, однако, не смог предоставить по запросу редакции.
По факту предполагаемой связи со Стокгольмской школой 22 июля 2021 года Ионов обратился в Генпрокуратуру и профильные ведомства с просьбой признать издание «Важные истории» иностранным агентом.
Как выяснил RT, связь между Стокгольмской школой и Istories действительно есть, как минимум через руководителей и адрес.
Так, зарегистрировано Istories Fonds в Риге на улице Стрелниеку, 4А. По этому же адресу располагается Стокгольмская школа экономики. Роман Анин ранее сотрудничал с этой школой: читал лекции, вёл курсы.
Наконец, вице-президент Стокгольмской школы экономики Андерс Александерсон лично принимает управленческие решения в отношении русскоязычного СМИ: он входит в состав правления Istories fonds.
Кандидат в иностранные агенты
Если будет доказано иностранное участие в «Важных историях», редакцию могут признать СМИ-иноагентом, говорит адвокат правового центра «Человек и Закон» Денис Никитин.
«Все признаки иностранной организации-иноагента, согласно шестой статье закона «О СМИ», у такой организации присутствуют», — отметил адвокат.
Напомним, маркировка СМИ-иноагента появилась в России в 2017 году после внесения изменений в закон «Об информации».Также на russian.rt.com «Наш либеральнее»: Захарова сравнила законы об иноагентах в России и США
Согласно положениям закона, СМИ-иноагентами считаются юридические лица, зарегистрированные за рубежом, или иностранные структуры без образования юридического лица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников.
«Важные истории» в виде латвийского юрлица Istories Fonds подпадают под понятие «юридического лица, зарегистрированного за рубежом», которое публикует свои материалы в России. Впрочем, самого Романа Анина потенциальный «иноагентский» статус не пугает.
«Страшит ли нас и меня лично статус «иностранного агента»? Нет», — написал он в редакторской колонке в ответ на заявление, поданное Ионовым в Генпрокуратуру.
Стэнфордская закономерность
Латвийское юрлицо — не единственный зарубежный актив Анина и Шмагун. В 2019 году они учредили Объединение расследовательской и креативной журналистики в Калифорнии.
Ранее Анин проходил обучение в США: в 2019-м учился Стэнфорде по программе Journalism Fellowships.
В отношении российских журналистов, прошедших Стэнфорд и получавших стипендию им. Найта, выстраивается следующая закономерность. В ходе обучения или вскоре после его завершения многие из них открывают свои собственные СМИ, при этом получая финансирование из иностранных источников.
Первопроходцем стала экс-главред российского Forbes Елизавета Осетинская, которая в 2017 году открыла своё издание The Bell. По датам это совпало с её обучением в Стэнфорде, а первые $100 тыс. на развитие ей дал Калифорнийский университет в Беркли, писал RT. Параллельно Осетинская открыла юрлицо в США.
- Елизавета Осетинская
- © @osetinskayaliza
В 2018 году в Стэнфорд поступил будущий основатель издания «Проект»* Роман Баданин. Получив премию им. Джона Найта, в том же году он открыл в штате Делавэр юридическое лицо Project Media INC.
Впоследствии RT выяснил, что Баданин получил $280 тыс. на запуск и первый год работы своего СМИ от американского (NED)** и европейского (EED)*** фонда поддержки демократии.
Этот сценарий практически полностью повторил и Роман Анин. Поступив в 2019-м на программу в Стэнфорд, в июле того же года он учредил в Калифорнии юрлицо Investigative and creative journalism association. Соучредителем стала Олеся Шмагун. А в начале 2020-го появился его медиапроект «Важные истории».
RT направил запрос в Стокгольмскую школу экономики, чтобы прояснить, действительно ли организация финансировала «Важные истории» через Istories Fonds. На момент публикации статьи организация не ответила.
* «Проект медиа» (Project Media, Inc.) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 15.07.2021.
** «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.
*** «Европейский фонд за демократию» (EED) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры.