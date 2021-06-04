Суд отказался снять с «Медузы» статус СМИ-иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск онлайн-издания «Медуза»*, которое просило признать необоснованным решение о включении в список СМИ — иностранных агентов и отменить его.

«Суд отказал в исковых требованиях «Медузы» к Минюсту», — сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза» в реестр СМИ-иноагентов. Она отметила, что «Медуза» работает в России как полноценное СМИ, несмотря на свой новый статус.

Вместе с этим представитель МИД указала, что во многих западных странах чиновникам не просто запрещают общаться с RT и Sputnik, там люди подвергаются настоящей травле за общение и сотрудничество с российскими СМИ.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.