Захарова прокомментировала ситуацию с «Медузой»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала решение Министерства юстиции России добавить зарегистрированное в Латвии издание «Медуза»* в реестр СМИ-иноагентов.
Захарова прокомментировала ситуацию с «Медузой»
  • РИА Новости

Как она отметила в интервью YouTube-каналу «Sputnik на русском», «Медуза»* работает в России как полноценное СМИ, несмотря на свой новый статус.

«Для нас, внешнеполитического ведомства... она («Медуза») осталась средством массовой информации. Иностранным средством информации. Они присылают вопросы — мы на них отвечаем. Они звонят — мы берём трубки. В этом смысле мы абсолютно никаким образом их не дискриминируем. Давно ли на просторах RT и Sputnik появлялись официальные лица США? Это дискриминационное отношение. И они даже не скрывают, что они этого делать не будут», — заявила Захарова.

Вместе с этим представитель МИД указала, что во многих западных странах чиновникам не просто запрещают общаться с RT и Sputnik, там люди подвергаются настоящей травле за общение и сотрудничество с российскими СМИ.

Ранее Минюст внёс интернет-издание «Медуза» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

В сентябре 2018 года RT опубликовал материал об иностранном финансировании «Медузы».

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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