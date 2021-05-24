Ионов рассказал о создании комитета по выявлению иностранного вмешательства после признания «Медузы» иноагентом

Правозащитник Александр Ионов рассказал RT о намерении создать Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства после того, как издание «Медуза»* было признано иностранным агентом на территории России.

Так, Ионов отметил, что к настоящему времени сформирована инициативная группа, состоящая из юристов, его коллег по правозащитной деятельности, а также представителей общественных организаций. Окончательные списки с фамилиями граждан, которые примут участие в работе комитета, как предположил собеседник RT, будут опубликованы в конце следующей недели.

«Для того, чтобы в будущем мы могли обезопасить себя от внешнего давления, мы должны этими делами (борьбой с вмешательством. — RT) заниматься очень внимательно в условиях того, что те же Соединённые Штаты на сегодняшний день выделяют колоссальные суммы на финансирование так называемого развития гражданского общества и независимых СМИ», — уточнил он.

Как объяснил Ионов, комитет будетоткрыт для международных организаций, общественно-политических деятелей и правозащитников. По его мнению, чем больше людей войдёт в состав комитета, тем объективнее будет распространяемая им информация.

«Мы должны понимать ситуацию с организациями, которые работают на территории России. Если эти организации получают зарубежное финансирование и мы можем его проверить в открытых источниках... мы будем собирать эту информацию, а также будем следить за теми отчётами, которые публикуют органы государственной власти — например, Госдепартамент, а также подконтрольные ему фонды. А мы знаем, что как в США, так и в Европе существует огромное количество фондов, которые поддерживают проекты, направленные на дестабилизацию ситуации в нашей стране», — добавил правозащитник.

Ионов рассказал, что работа комитета, в общих чертах, будет направлена на сбор, обработку и агрегирование информации о действующих на территории России организациях, получающих иностранное финансирование. Впоследствии, по его словам, соответствующие данные будут направляться в компетентные ведомства.

«Мы будем направлять их в компетентные ведомства и министерства и, соответственно, будем стараться публиковать их в открытом доступе для того, чтобы широкая общественность могла понимать, на чьи деньги «праздник» — на чьи деньги пишутся аналитические материалы, статьи, так называемые «расследования» и прочее... Потому что в стране всё-таки есть оппозиция, она немаленькая... Если мы говорим о том, что кто-то может получать иностранное субсидирование или прямое финансирование, то здесь должен быть отчёт. Мы хотим в том числе вести разъяснительную работу», — объяснил правозащитник.

Ранее в своём Telegram-канале Ионов сообщил о намерении создать Общественный комитет по выявлению иностранного вмешательства.

С такой инициативой правозащитник выступил на фоне того, что в его адрес стала поступать критика и угрозы из-за направленного им в Роскомнадзор обращения по вопросу признания «Медузы» иностранным агентом.

О внесении интернет-издания в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, стало известно 23 апреля.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.