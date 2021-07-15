Юрист прокомментировал решение Генпрокуратуры признать нежелательной деятельность НПО «Проект «Медиа»

Адвокат правового центра «Человек и закон» Денис Никитин прокомментировал RT признание Генпрокуратурой России нежелательной в стране деятельности неправительственной организации из США «Проект «Медиа».

Адвокат назвал закономерным данное решение Генпрокуратуры.

«Подобные решения основываются на перечне определённых факторов. В том числе, полагаю, это может быть вскрывшееся иностранное финансирование организации. Не случайно сотрудников данного СМИ признали иностранными агентами на территории России. Значит, есть на то основание», — сказал Никитин.

Ранее в распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», из которых стало известно, что называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей.

По словам юриста, аффилированным с НПО «Проект «Медиа» лицам может грозить уголовная ответственность, связанная с реальным лишением свободы. Речь идёт о ст. 284.1 УК России — «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России её деятельности».

«1 июля 2021 года законопроект об ужесточении ответственности по ст. 284.1 был опубликован и вступил в силу. Теперь за организацию деятельности этого СМИ виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Санкция этой статьи также предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет», — пояснил Никитин.

Кроме того, по его словам, уличённые в финансировании организации также могут попасть под уголовное преследование.

«После решения о признании организации нежелательной, всем, кто продолжит финансировать СМИ (например, с помощью донатов) или станет помогать им как волонтёр, будет грозить до пяти лет лишения свободы», — сказал юрист.

Генпрокуратура 15 июля объявила о своём решении признать деятельность «Проекта» нежелательной в России. В этот же день Минюст России внёс главного редактора медиа Романа Баданина в реестр СМИ-иноагентов.

Кроме него, в этот список попали ещё семь журналистов «Проекта», «Открытых медиа» и «Радио Свобода». От комментариев они отказались.