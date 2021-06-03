«Наш либеральнее»: Захарова сравнила законы об иноагентах в России и США

На полях Петербургского международного экономического форума проходит деловой завтрак с участием официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Тема встречи — «ИноСМИ-иноагенты в России». В ходе обсуждения будет разъяснен порядок работы иностранных журналистов в России. Во встрече принимает участие заместитель главного редактора, директор по маркетингу и стратегическому развитию RT Анна Белкина. RT ведёт прямую трансляцию.