«Наш либеральнее»: Захарова сравнила законы об иноагентах в России и США

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RT
На полях Петербургского международного экономического форума проходит деловой завтрак с участием официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Тема встречи — «ИноСМИ-иноагенты в России». В ходе обсуждения будет разъяснен порядок работы иностранных журналистов в России. Во встрече принимает участие заместитель главного редактора, директор по маркетингу и стратегическому развитию RT Анна Белкина. RT ведёт прямую трансляцию.

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