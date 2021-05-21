Издание «Медуза» потеряло более 2,7 млн рублей на падении курсов криптовалют

Как подсчитал RT, базирующееся в Латвии русскоязычное интернет-издание «Медуза»* лишилось 2,74 млн рублей (в пересчёте) из-за снижения курса ведущих криптовалют. За месяц на криптосчета редакции поступили пожертвования в размере 0,88 биткоина (ВТС) и 21,97 «эфира» (ЕТН).

За прошедшую неделю крупнейшие криптовалюты потеряли в стоимости 15—30%. «Медуза», объявившая сбор средств на продолжение своей деятельности, потеряла из-за проседания криптовалютного рынка около 2,74 млн рублей.

С 29 апреля (дата первой транзакции) по 12 мая редакции пожертвовали 21,8 ETH на эфириум-кошелёк. На 12 мая эта сумма равнялась 6,16 млн рублей.

За прошедшую неделю эфириум-кошелёк пополнился незначительно: сейчас там лежит 21,97 ЕТН.

С 29 апреля (дата первой транзакции) по 12 мая на счёт «Медузы» в биткоинах поступило 0,87 ВТС. На 12 мая это составляло 3,68 млн рублей. Сейчас на счету находится чуть более 0,88 ВТС.

Таким образом, к 12 мая, до начала падения криптовалют, на счетах «Медузы» была сумма, эквивалентная 9,84 млн рублей.

Однако 13 мая глава «Тесла» Илон Маск заявил, что не будет принимать биткоины для покупки электромобилей. Через несколько дней Китай ввёл дополнительные ограничения на оборот биткоинов. Так началось крупнейшее за полгода падение биткоина и других криптовалют.

По состоянию на 20 мая, как свидетельствует анализатор блокчейна Blockchair.com, все лежащие на счёту «Медузы» биткоины стали стоить $33,028 (2,4 млн рублей).

Сумма в эфириум-кошельке сейчас эквивалентна $64,385 (4,7 млн рублей), по данным реестра транзакций Etherscan.

Таким образом, сейчас издание располагает 7,1 млн рублей в двух криптовалютах. Это на 27,8% меньше стоимости ЕТН и ВТС 12 мая.

Редакция ещё не снимала криптовалюту со счетов: исходящих транзакций в реестре записей блокчейна нет.

Среди входящих было несколько транзакций, связанных с относительно крупной суммой.

Так, на счёте в биткоинах было две крупные транзакции. 0,133 ВТС поступило 29 апреля, в день появления счёта. На день транзакции это составило 544 тыс. рублей.

Ещё 0,12 ВТС пришло 2 мая, что на день транзакции составило 501 тыс. рублей.

Также было несколько крупных транзакций в эфириуме. Каждая транзакция указана в переводе на рубли на день, когда была совершена.

1,497 ETH пришло 29 апреля (309 385 рублей).



12 ETH поступило 2 мая (2 669 030 рублей). Отмечается, что в этот день неизвестный отправил «Медузе» одновременно две крупные суммы в разных криптовалютах: биткоинах и «эфире».

Криптосчета для приёма пожертвований издание опубликовало на сайте после того, как 23 апреля 2021 года Минюст внёс «Медузу» в реестр СМИ-иноагентов. Помимо традиционных способов перечисления донатов, СМИ предложило читателям осуществлять анонимные криптотранзакции.





* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.