«Ещё не завершена»: в СК рассказали о ходе психиатрической экспертизы напавшего на гимназию в Казани

В Следственном комитете сообщили, что психолого-психиатрическая экспертиза, проводимая в отношении Ильназа Галявиева, ещё не завершена. В ведомстве не подтвердили информацию о признании невменяемым обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии №175. При этом в ОНК Москвы сообщили, что Галявиев переведён из НИИ имени Сербского в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка», и не исключили, что следствие назначит повторную экспертизу.

В Следственном комитете РФ рассказали о ходе психолого-психиатрической экспертизы в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской гимназии №175. В ведомстве не подтвердили появившуюся в некоторых СМИ информацию о признании Галявиева невменяемым.

«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, проводимая в рамках расследуемого уголовного дела, ещё не завершена», — приводит РИА Новости сообщение СК РФ.

В ведомстве подчеркнули, что у следствия пока нет медицинских заключений.

Этот комментарий последовал за публикацией «Газеты ОНК» — официального органа Общественной наблюдательной комиссии, в которой сообщалось, что проведённая в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского экспертиза якобы признала Галявиева невменяемым на момент совершения нападения.

Позже в ОНК Москвы сообщили RT, что Галявиев переведён в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка» в связи с завершением судебно-психиатрической экспертизы. При этом собеседник RT не исключил, что следствие может назначить повторную экспертизу.

Напомним, 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев 11 мая совершил вооружённое нападение на городскую гимназию №175. Молодой человек взорвал самодельное взрывное устройство при входе в здание школы, а затем открыл стрельбу. Его задержали прибывшие на место силовики, сопротивления преступник не оказал. В результате трагедии погибли семь детей и две учительницы, более 20 человек пострадали.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). 12 мая Советский районный суд Казани арестовал Галявиева на два месяца (в начале июля Басманный суд Москвы продлил арест до 11 октября), свою вину он полностью признал.

15 июня Галявиева доставили в психиатрическое отделение «Бутырки». Ответственный секретарь столичного ОНК Алексей Мельников, посетивший изолятор с проверкой, сообщал RT, что молодой человек содержится в двухместной камере, выглядит спокойно и не проявляет признаков агрессии.

«Он сказал, что полностью признаёт вину. Но сотрудники изолятора говорят, что 12 июня, прибыв из Казани, он бросался и на решётки, и на сотрудников, называя себя богом», — рассказывал Мельников.

При этом он уточнил, что в казанском СИЗО Галявиев был поставлен на профилактический учёт как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству.

«Поэтому в «Бутырке» за ним установлен строгий надзор. Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие — встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами», — пояснял он.

По данным СК, до нападения молодой человек не состоял на учёте у специалистов. Вместе с тем он посещал врачей с жалобами на сильные головные боли. Сообщалось, что год назад ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

Оружием, с помощью которого было совершено нападение, Галявиев владел официально. После трагедии президент России Владимир Путин заявил о необходимости ужесточить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом.

«Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жёсткими. Такой же жёсткой должна быть и персональная ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы», — подчеркнул он.

В начале июня глава государства также дал поручение к августу внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются», — говорится в поручении главы государства.