В ОНК сообщили о переводе обвиняемого в стрельбе в школе в Казани в московскую «Бутырку»

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RT
Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведён из НИИ им. Сербского в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка» в связи с завершением судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК сообщили о переводе обвиняемого в стрельбе в школе в Казани в московскую «Бутырку»
  • РИА Новости

«По имеющейся у нас информации, Галявиев после завершения экспертизы возвращён в СИЗО №2 Москвы, в психиатрическое отделение», — сказал собеседник RT. 

Он не исключил, что следствие может назначить повторную экспертизу. 

Ранее «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе. 

В Следственном комитете России опровергли завершение экспертизы в отношении Галявиева. 

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.

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