В ОНК сообщили о переводе обвиняемого в стрельбе в школе в Казани в московскую «Бутырку»
- РИА Новости
«По имеющейся у нас информации, Галявиев после завершения экспертизы возвращён в СИЗО №2 Москвы, в психиатрическое отделение», — сказал собеседник RT.
Он не исключил, что следствие может назначить повторную экспертизу.
Ранее «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе.
В Следственном комитете России опровергли завершение экспертизы в отношении Галявиева.
В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.