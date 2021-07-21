В ОНК сообщили о переводе обвиняемого в стрельбе в школе в Казани в московскую «Бутырку»

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев переведён из НИИ им. Сербского в психиатрическое отделение СИЗО «Бутырка» в связи с завершением судебно-психиатрической экспертизы. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«По имеющейся у нас информации, Галявиев после завершения экспертизы возвращён в СИЗО №2 Москвы, в психиатрическое отделение», — сказал собеседник RT.

Он не исключил, что следствие может назначить повторную экспертизу.

Ранее «Газета ОНК» сообщила, что экспертиза признала невменяемым Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе.

В Следственном комитете России опровергли завершение экспертизы в отношении Галявиева.

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.