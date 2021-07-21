ОНК: устроившего стрельбу в гимназии Казани признали невменяемым

Экспертиза признала невменяемым Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе.

Об этом говорится на сайте «Газеты ОНК» — официального органа Общественной наблюдательной комиссии.

«По нашей информации, государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств», — уточняется в сообщении.

В результате стрельбы 11 мая в казанской гимназии погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь Ильназа Галявиева, он полностью признал вину.