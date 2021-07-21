В СК опровергли завершение экспертизы в отношении напавшего на школу в Казани
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«Комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела ещё не завершена», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что у следствия пока нет медицинских заключений.
Ранее в ОНК заявили, что экспертиза признала Галявиева невменяемым.
В результате стрельбы 11 мая в гимназии в Казани погибли семь детей и двое взрослых. Правоохранительные органы арестовали открывшего огонь, он полностью признал вину.