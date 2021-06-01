Путин поручил к августу внедрить единый подход к безопасности школ

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ к августу.
Путин поручил к августу внедрить единый подход к безопасности школ
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются», — говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 августа, далее — раз в полгода. Ответственные за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских субъектов.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что единые антитеррористические требования к российским школам будут представлены к началу следующего учебного года.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину и был заключён под стражу на два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить