Путин поручил к августу внедрить единый подход к безопасности школ

Президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты российских школ к августу.

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются», — говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу Путин ожидает до 1 августа, далее — раз в полгода. Ответственные за исполнение — премьер-министр Михаил Мишустин, а также руководители российских субъектов.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявлял, что единые антитеррористические требования к российским школам будут представлены к началу следующего учебного года.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали. Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину и был заключён под стражу на два месяца.