Новые требования к безопасности школ представят к началу учебного года
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«До следующего учебного года», — приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.
11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину и был заключён под стражу на два месяца.
Телеканал «360» также передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил профильным службам усилить безопасность в школах и местах отдыха.