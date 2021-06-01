Новые требования к безопасности школ представят к началу учебного года

Единые антитеррористические требования к российским школам будут представлены к началу следующего учебного года, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«До следующего учебного года», — приводит его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину и был заключён под стражу на два месяца.

Телеканал «360» также передавал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил профильным службам усилить безопасность в школах и местах отдыха.