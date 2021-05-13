Кравцов заявил о подготовке единых требований к безопасности в школах

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В России будут разработаны единые требования к безопасности в школах и других образовательных учреждениях, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
Кравцов заявил о подготовке единых требований к безопасности в школах
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

Об этом он доложил на совещании у президента России Владимира Путина.

«Также в регионах идёт проверка безопасности всех школ, совместно с соответствующими структурами будут подготовлены... единые требования по безопасности всех образовательных учреждений, это будет сделано в самое ближайшее время», — подчеркнул Кравцов.

Ранее сообщалось, что трое пострадавших при стрельбе в школе Казани детей остаются в тяжёлом состоянии, двое из них — в крайне тяжёлом.

11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев заключён под стражу на два месяца.

Подробнее по теме — в материале RT.

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