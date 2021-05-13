Кравцов заявил о подготовке единых требований к безопасности в школах
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Об этом он доложил на совещании у президента России Владимира Путина.
«Также в регионах идёт проверка безопасности всех школ, совместно с соответствующими структурами будут подготовлены... единые требования по безопасности всех образовательных учреждений, это будет сделано в самое ближайшее время», — подчеркнул Кравцов.
Ранее сообщалось, что трое пострадавших при стрельбе в школе Казани детей остаются в тяжёлом состоянии, двое из них — в крайне тяжёлом.
11 мая в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.
Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев заключён под стражу на два месяца.
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