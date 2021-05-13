Три пострадавших при стрельбе в Казани ребёнка остаются в тяжёлом состоянии
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Об этом он сообщил во время совещания президента России Владимира Путинам с членами правительства.
«Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводятся хирургические вмешательства. Двое детей требуют тщательного нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести», — заявил Мурашко.
Глава Минздрава отметил, что третий ребёнок перенёс хирургическое вмешательство хорошо, его состояние не внушает опасений.
11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.