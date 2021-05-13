Три пострадавших при стрельбе в Казани ребёнка остаются в тяжёлом состоянии

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в тяжёлом состоянии остаются три ребенка, пострадавшие при стрельбе в Казани, двое из них — в крайне тяжёлом.
Три пострадавших при стрельбе в Казани ребёнка остаются в тяжёлом состоянии
  • Reuters

Об этом он сообщил во время совещания президента России Владимира Путинам с членами правительства.

«Сейчас остаются в тяжелом состоянии трое человек, которым проводятся хирургические вмешательства. Двое детей требуют тщательного нашего большого внимания, они остаются пока в крайней степени тяжести», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что третий ребёнок перенёс хирургическое вмешательство хорошо, его состояние не внушает опасений.

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семеро детей и две учительницы, ещё 23 человека были госпитализированы.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что восемь человек, пострадавшие при стрельбе в казанской гимназии №175 и переведённые на лечение в Москву, хорошо перенесли транспортировку.

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