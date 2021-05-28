Губернатор Подмосковья дал распоряжение усилить меры безопасности в школах и лагерях

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил профильным службам усилить безопасность в школах и местах отдыха. К 1 сентября в регионе будут введены новые стандарты безопасности.
Губернатор Подмосковья дал распоряжение усилить меры безопасности в школах и лагерях
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сегодня собрались на комиссию по антитеррористической деятельности, это связано с поручением президента, которое подразумевает дополнительные меры и проверку всех учебных заведений и мест, где отдыхают люди», — сказал Андрей Воробьёв.

Он напомнил, что более чем в 1,4 тыс. школ региона уже прошли последние звонки. Сейчас у детей проходят экзамены.

«А летом более тысячи школ примут ребятишек на отдых и ещё 100 летних лагерей. И мы должны лишний раз убедиться в том, что предусмотрены все меры безопасности, а уже к 1 сентября ввести дополнительный стандарт по их обеспечению. Прежде всего это касается внешнего контура и видеонаблюдения», — подчеркнул губернатор.

По сообщениям ОТР, в Липецкой области начали проверять школы на готовность к нештатным ситуациям.

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