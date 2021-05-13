Путин потребовал ввести единый подход к обеспечению безопасности школ

Президент России Владимир Путин поручил внедрить единый подход к обеспечению безопасности учебных учреждений. Его заявление приводится на сайте Кремля.

Как отметил глава государства на совещании с членами правительства, трагедия в Казани показала, что в этом «исключительно важном для всех регионов» вопросе остаются проблемы.

Он напомнил, что в 2018 году было дано поручение на этот счёт, «однако не всё сделано в полном объёме».

«Поручаю правительству уже в самое ближайшее время внедрить единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости образовательных организаций», — сказал Путин.

По его словам, эту сферу нужно держать под постоянным контролем.

Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов предложил вернуться к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.

Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с газетой «Известия» заявил, что «каждая школа должна охраняться внешним периметром».

11 мая в результате стрельбы в казанской гимназии №175 погибли семь детей и две учительницы, ещё 23 человека пострадали.